Juventus, Allegri risponde così alla domanda su Thiago Motta



Le parole di Juric a cui si faceva riferimento

Una scena particolare quella accaduta oggi nella conferenza stampa di Massimilianoverso la gara tra la Roma e la. Come ormai noto ci sono alcuni dubbi sulla conferma del tecnico livornese ala guida della Juventus nella prossima stagione ed uno dei nomi che più circola è quello del tecnico del Bologna. A Max oggi è stata posta proprio una domanda sull'allenatore dei rossoblù. Questo l'accaduto:A Massimiliano Allegri viene chiesto se condivide le parole di Ivansu Thiago Motta secondo cui il Bologna è la squadra rivelazione di questo campionato. La domanda della giornalista è: "Volevo sapere se il risultato del Bologna condiziona in positivo e se condividi le parole di Juric su Thiago Motta secondo cui il Bologna è la squadra sorpresa di questo campionato?".: "Per quanto riguarda il risultato noi siamo davanti, bisogna cercare di fare punti, 65 non bastano per la Champions. Dobbiamo pensare alla partita di domani. Parole di Juric non le ho sentite ma il Bologna sta facendo bene e nessuno se lo aspettava".Nella conferenza pre partita di Torino-Bologna, Juric si è espresso così su Thiago Motta: "Se sono sorpreso da Thiago? No, era già un mezzo genio da calciatore - le sue parole -. Ha avuto bisogno di tempo, a Bologna ha trovato la sua dimensione. Il suo background calciastico lo porta in una grande squadra, avrà una grande carriera. Sono curioso di vedere come proseguirà la carriera".Sul gioco: "Dopo tanto tempo, ho visto qualcosa di nuovo e mi è piaciuto. L'ha costruita con il direttore, sono giocatori di caratteristiche europee e il modo di giocare è particolare. Nemmeno fuori dall'Italia si vedono le loro giocate. Sono curioso di vedere Thiago cosa farà in un'eventuale nuova squadra"