Juventus, Allegri e rimpianti: la risposta

Siviglia-Juventus, la partita citata in conferenza

Il tabellino

Juve-Siviglia, il vero rimpianto

Qualcosa che avrebbe fatto in maniera diversa in queste tre stagioni? Questa la domanda che viene posta oggi in conferenza stampa a Massimilianoe nel farla si ricorda la partita contro il. Domanda che fa emergere tracce di nervosismo nell'allenatore bianconero, soprattutto per la citazione alla semifinale di Europa League. Per il resto, la visione di Allegri é sempre la solita e coerente con sé stesso: la volontà di guardare avanti, al prossimo incontro, piuttosto che rivangare il passato.Questa la risposta del tecnico livornese in conferenza stampa:- "Col Siviglia, quale? Perso ai supplementari... Ma sa quante volte ho sbagliato? Quante volte sbaglierò? Nelle scelte, nella formazione... Il calcio è bello per questo. Non devo dire io se sono bravo. Devo fare il meglio possibile, poi sbaglio come tutti".La semifinale di Europa League, giocata il 18 maggio 2023, terminò con il risultato di 2 a 1 per la squadra di casa e permise agli spagnoli l’accesso alla finale di Budapest. Allegri parla di un tiro dalla distanza ad eliminare i bianconeri, non fu esattamente così. Il tiro dalla distanza fu quello di Suso che, ancora nei tempi regolamentari, pareggiò i conti con la rete dell’1 a 0 di Vlahovic A determinare l’uscita dalla competizione fu, nei supplementari, il colpo di testa di Lamela lasciato libero di colpire in area e di fissare il risultato sul 2-1.Siviglia - Juventus 2-1 d.t.s.Marcatori: 20' st Vlahovic (J), 26' st Suso (S), 5' pts Lamela (S)Siviglia: Bounou; Navas (1' sts Gomez), Badé, Gudelj, Acuna; Fernando, Rakitic; Ocampos (25' st Lamela), Torres (17' st Suso (12' sts Rekik)), Gil (10' pts Montiel); En Nesyri. A disp.: Dmitrovic, Flores, Telles, Mir, Hormigo, Bueno. All.: MendilibarJuventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado (1' sts Milik), Fagioli (40' Paredes), Locatelli (41' st Miretti), Rabiot, Iling jr (41' st Kostic); Di Maria (18' st Chiesa), Kean (18' st Vlahovic). A disp.: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Barbieri. All.: AllegriArbitro: Makkelie (Olanda)Ammoniti: Suso (S); Kean, Danilo, Paredes (J)Espulsi: 10' sts Acuna (S)Il vero rimpianto della semifinale di Europa League, però, risiede nell’andata. La squadra bianconera non seppe approfittare del fattore casa e, per lunghi tratti, quasi rinunciò a giocare il match. Finì 1-1 con un pari al 97’ di Federico Gatti. Troppo poco, visto che la speranza iniziale era quella di indirizzare il discorso qualificazione in finale già dall’andata, approfittando del match allo Stadium.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.