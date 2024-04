Quella di ieri è stata una serata di grande significato per Massimiliano, poiché ha ufficialmente raggiunto le 300 panchine con lain Serie A. Questo traguardo lo colloca in un ristretto gruppo di allenatori di élite, con solo Giovanniche ha superato finora questo record, contando ben 402 panchine con il club bianconero nella stessa competizione. La lunga e illustre carriera di Allegri sulla panchina della Juventus è restituita dai numeri e dai record raggiunti, al di là di come finirà la sua seconda avventura in bianconero.