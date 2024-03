Le parole di Massimilianoin conferenza stampa:NAPOLI - La Juve è 5 anni che non vince a Napoli, sarebbe bello fare risultato ma no nsarà facile. Osimhen ha fatto tornare delle certezze, sappiamo le sue qualità ma come di tutti gli altri. Dovremo fare una partita accorta e cercare con la palla di giocare nella metà campo avversaria. Calzona? Non lo conosco personalmente, con il Barcellona e a Sassuolo un'ottima partita è stato tanti anni con Sarri e più o meno le caratteristiche saranno simili.