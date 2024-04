Alla vigilia di Cagliari-Juventus, Massimiliano Allegri si è presentato come di consueto in conferenza stampa. Il tecnico ha anche risposto alla domanda di che categoria facessero parte Dusan Vlahovic e Federico Chiesa: "Categoria degli ottimi giocatori con la possibilità di diventare grandi calciatori. Chiesa sta entrando nel periodo migliore per un atleta, Vlahovic è un 2000, ha 24 anni, sta crescendo molto bene. Hanno un futuro roseo davanti." Su Chiesa ha poi aggiunto rispondendo ad un'altra domanda: "Sapevamo che le difficoltà post infortunio ci sarebbero state, sono contento di quello che sta facendo. Deve pretendere più da sé stesso."