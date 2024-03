Il momento di crisi della Juventus non è bastato per sgonfiare la passione e l’amore del popolo bianconero che tra la gara di domani con l’Atalanta alle 18 (si va verso il pienone con quasi 39 mila biglietti già venduti) e quella di domenica prossima con il Genoa alle 12.30 (già esaurito, quindi con oltre 41 mila tagliandi bruciati) firmerà la carica degli 80 mila Dunque il tifo più volte invocato e poi applaudito da Massimiliano Allegri risponde presente in questa occasione così importante per disegnare il futuro. Lo riporta Tuttosport.