Nella difficile stagione del ritorno di Max Allegri sulla panchina della Juventus c’è un reparto in particolare che sta funzionando meno degli altri: quello avanzato. I bianconeri, con appena 23 reti segnate nelle prime diciassette giornate di serie A, come riporta Agipronews, sono il tredicesimo attacco del campionato e la rincorsa alle prime posizioni della classifica dovrà partire per forza di cose da un miglioramento in zona gol.Tra i profili seguiti c’è sicuramente Domenico, già in passato diverse volte vicino ai bianconeri. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, un approdo a Torino del capitano del Sassuolo entro la fine del prossimo mercato si gioca a 7,50.Sale invece a 33 l’arrivo in bianconero di Nicolòche rimane il sogno bianconero. Il mancino della Roma, ancora a secco di gol in campionato, non sta vivendo una stagione eccezionale di ritorno dal doppio infortunio al ginocchio e un cambio di maglia potrebbe essere utile per ritrovare anche la vena realizzativa.