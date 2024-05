Juventus, la differenza di calendario con Roma e Atalanta



Il calendario di Juve e Atalanta fino alla finale di Coppa Italia

Marsiglia-Atalanta

Salernitana-Atalanta

Atalanta-Marsiglia

Atalanta-Roma

Juventus-Atalanta

Roma-Juventus

Juventus-Salernitana

Juventus-Atalanta

Da inizio stagione, visto come un vantaggio da molti ma non dal tecnico. Anche nell'ultima conferenza stampa, Allegri sul tema ha risposto così: "La Juventus per 5 anni ha giocato 55-57 partite sempre, vincendo scudetti, Coppe Italia, Supercoppe. Arrivando in finale di Champions. Il direttore Marotta doveva dire così, gli faccio anche i complimenti. Pioli lo stesso. Ma i fatti dicono tutt'altro ed è normale che sia così".Difficile quantificare quanti punti di "vantaggio" ha dato l'assenza delle coppe alla Juve (se ne ha dati effettivamente). Il tema però rimane valido ancora oggi, nonostante siano rimaste pochissime partite alla fine della stagione. Anzi,ovvero le dirette concorrenti per la qualificazione in Champions League e nel caso dei nerazzurri, anche per conquistare la Coppa Italia.Ad esempio,mentre De Rossi potrà pensare ai bianconeri solo a partire da venerdì, visto che questa sera i giallorossi saranno impegnati contro il Bayer Leverkusen nella semifinale di Europa League.Un vantaggio che Allegri potrà sfruttare anche in ottica Coppa Italia, dove affronterà l'Atalanta per portare a casa il primo trofeo da quando è tornato a Torino.. Una differenza non da poco arrivati nell'ultima parte dell'anno, quando le fatiche stagionali si fanno più sentire.AtalantaJuventusForse ha ragione Allegri, non aver partecipato alle coppe europee non è stato un vantaggio per la Juve (o comunque non lo ha sfruttato). Ora però,