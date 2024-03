Juventus, servirà un Allegri diverso dal passato

E' evidente comeSia per i risultati che per la situazione complessiva. Nei primi cinque anni sulla panchina bianconera, Allegri poteva permettersi il lusso di allenare prevalentemente solo giocatori top. Poi, col suo rientro alla Juve dopo i due anni di sosta forzata e rilassante, ecco un triennio in cui, scrive Tuttosport non solo è scesa la qualità dei calciatori da allenare, ma ha dovuto anche occuparsi di altro, con la bufera giustizia che ha devastato lo spirito e non solo nella passata stagione.I livello della rosa è sceso dal punto di vista tecnico anche per fattori extra calcistici. Non soltanto sono partite stelle cometanto per fare un nome,fuori dai giochi per problemi legati al doping e alle scommesse. In ogni caso, si legge, la cifra assoluta della Juventus è calata e nella prossima stagione si alzerà di qualche tacca soltanto grazie all'innesto di qualche elemento necessario anche e soprattutto per affrontare una stagione decisamente più ricca dal punto di vista degli impegni.Da sempre convinto del fatto che il calcio sia un gioco semplice "molto semplice", in cui alla fine è l'abilità nell'effettuare il singolo gesto tecnico a determinare la superiorità finale al termine dei 90 minuti, Allegri ha dovuto cominciare a sperimentare una declinazione differente di ciò che rappresenta l'essenza del suo lavoro, tornando di fatto alle sue originiriferisce il quotidianoL'utilizzo e l'inserimento dei giovani, per esempio, pur non rappresentando la base su cui si fonda questa squadra, risulta comunque una componente importante. Ecco dunque la necessità di saper gestire al meglio gli Under 21 a disposizione, utilizzandoli al meglio e dunque preservandoli dal peso a volte insostenibile di una maglia particolare com'è quella bianconera. Dunque saperli lanciare e farli maturare con i tempi giusti. Ma non solo.