Nessuno come Massimiliano Allegri ha diviso e spaccato la tifoseria in questi anni. Lo dimostra ciò che succede all'Allianz Stadium da un po' di settimane a questa parte, con la Curva Sud che lo applaude e il resto dei tifosi più "freddi" nei confronti dell'allenatoreAl di là degli schieramenti sempre più opposti, estremizzati entrambi da frange talebane, e nel pieno rispetto di convinzioni e opinioni, l’esagerazione è oggettiva se rapportata ai risultati", scrive La Stampa.In questi ultimi anni senza successi, gli esteti si sono sentiti liberi di alzare il tiro, e, si legge, forse è anche per questo che attorno alla Juventus, terza in campionato e con un piede in finale di Coppa Italia, conC'è il derby dietro l’angolo, al qualetra i silenzi della società sull’immediato futuro e le voci insistenti sui contatti con Thiago Motta.