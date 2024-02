Juventus, Allegri sul futuro

Le parole di Massimilianoin conferenza stampa - "Firmerei in bianco? In questo momento qui non firmerei niente, ho un contratto fino al 30 giugno 2025. In questo momento il futuro è domani, riportare la Juventus a giocare la Champions, quando si parla di costruzione non dimentichiamoci che era dal 2011 che ci si qualificava in Champions. La Juventus è sempre stata una società che sarà pronta a programmare il futuro, Scanavino, Giuntoli e Manna pensano a ciò che è meglio per la Juventus. Tutti dobbiamo pensare al raggiungimento dell'obiettivo senza lasciarci distrarre dall'anno prossimo, poi il resto lo vedremo"