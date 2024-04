ALLEGRI A DAZN DOPO IL MILAN: LE PAROLE

Il tecnico della Juventus Massimilianoai microfoni di Dazn è intervenuto dopo la gara contro il Milan. Le sue parole:"Dusan Vlahovic? normale sostituzione. Milik e Kean in panchina. Aveva fatto bene fino a quel momento, veniva da tante partite, non è una bocciatura, volevo gente fresca davanti perchè il Milan abbassava il baricentro. Ho messo MIlik, Chiesa, McKennie anche che poteva andare dentro. Bravo Pioli a mettere Florenzi su Chiesa e il ragazzo alto a disturbare McKennie"."Quando vinci vai a casa con un sapore diverso. Nel girone di ritorno abbiamo perso tante partite creando occasioni, tante, quattro, cinque o sei per segnare, dai dati che mi vengono forniti. Dobbiamo migliorare sui passaggi per sbagliarne meno ma ci stiamo lavorando".- "Le partite durano 90/100 minuti, chi entra a partita in corso ti piuò dare una mano. Non abbiamo sfruttato le occasioni favorevoli, abbiamo concluso da fuori area senza prendere la porta, qui bisogna migliorare".- "Chiesa in uno contro uno con il difensore stanco ha avuto buone possibilità. Ne ho parlato con lui, deve migliorare quando riceve palla con lo spazio davanti nel primo controllo, si creerebbe più spazio"."Sono un amante dei giocatori tecnici, cresciuto con Galeone che non mi ha mai parlato di moduli ma solo di tecnica dei singoli, questa è una domanda che poi va fatta alla società, io penso solo al finale di stagione, voglio dare equilibrio alla squadra, i giocatori possono migliorare, una vittoria ci aiuterebbe a ritrovare fiducia. Sono contento del secondo tempo e della prestazione, non c'è un modulo per vincere c'è una rosa che va valutata e lo farà la società per capire se forzarla o se andrà bene cosi per la prossima stagione"."Di sicuro non c'è niente. Sono contento del lavoro dei ragazzi, abbiamo due obiettivi e siamo vicini ad entrambi: giocare la finale di Coppa italia è importante. Ne abbiamo giocata una tre anni fa contro l'Inter e l'abbiamo persa ai supplementari, ora dobbiamo essere bravi e fortunati a vincerla. Siamo in un momento di crescita perchè si giocano partite pesanti"."Diverso da Chiesa, più bravo nel palleggio. Stoppa la palla in ogni modo questo significa che è di grande tecnica. Il Milan è calato e cosi abbiamo costruito azioni".