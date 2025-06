Juventus alle prese con il rebus Vlahovic: ai margini del progetto ma non ci sono offerte

Tra i grandi nodi dell'estate della Juventus , c'è ovviamente il futuro di. Un tema che assume sempre di più i connotati del rebus. Proprio così, perché del domani calcistico di DV9 non c'è certezza, al momento, ma la Juve deve in qualche modo accelerare anche sotto questo fronte per provare a sbloccare un'altra serie di situazioni.La realtà dei fatti, ad oggi, è molto chiara. Vlahovic ha visto dissolversi totalmente la sua centralità all'interno del progetto Juventus e oggi il classe 2000 è a tutti gli effetti un rincalzo, o più propriamente un calciatore ai margini della formazione bianconera allenata da Igor Tudor.

Comparsa contro l'Al-Ain

I nodi contratto e ingaggio

Nessuna offerta

Tutti gli indizi, dunque, portano ben lontano da Torino, ma la situazione sembra tutt'altro che tracciata e definita. L'orientamento spinge, forte, verso la separazione con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto, ma tradurre il tutto in fatti concreti è sensibilmente più complicato.Che Vlahovic non sia più un punto fermo del progetto Juventus lo si è capito, ancora una volta, contro l'Al-Ain al debutto Mondiale. Contro gli emiratini, infatti, Tudor gli ha concesso appena 19 minuti , nel corso dei quali DV9 non ha lasciato traccia del proprio passaggio. Nessuna occasione, qualche errore tecnico sparso qua e là e nessun battito vitale, in una sfida nella quale anche pochi minuti sarebbero potuti bastare per lasciare il segno. Non per lui, evidentemente.Un goal, magari, avrebbe infuso un minimo di fiducia o quantomeno avrebbe rasserenato n quadro che invece rimane molto cupo e triste: aette miseri palloni toccati contro l’Al Ain, zero tiri, nello specchio e fuori, tre passaggi positivi, un duello vinto, un dribbling riuscito e due palloni persi. Poca, pochissima roba.Vlahovic, come detto, è legato alla Juventus fino al 30 giugno 2026, ma la Juve dal canto suo sta già sondando il terreno per trovare colui che erediterà la maglia numero 9 indossata dal serbo. Senza la cessione dell'ex Fiorentina, l'operazione restyling in attacco rischia di diventare più difficile, se non impossibile. Un anno di contratto e 12 milioni di ingaggio, ostacoli molto duri da arginare.Comolli dal canto suo, nel giorno della conferenza di presentazione, ha ribadito che avrebbe parlato con il calciatore per fare il punto della situazione, ma al momento siamo in una situazione di pieno stallo: Dusan punta ad andarsene a zero nel 2026, alla scadenza del contratto. Per questo motivo i contatti con l'agente Ristic, a proposito di un eventuale rinnovo per spalmare l'ingaggio, sono in una fase di stallo totale.L'altro grande problema con cui sono costretti a fare i conti alla Continassa è che Vlahovic, al momento, non ha ricevuto offerte. Il gradimento del Fenerbahce è reale ma non si è ancora mossa nulla in tal proposito, così come è vero che Massimiliano Allegri lo vorrebbe al Milan per rinforzare l'attacco rossonero, ma la situazione è ancora tutta da decifrare. Per Vlahovic al Milan, infatti, servirebbe un sostanzioso ritocco verso il basso di un ingaggio non sostenibile per le casse rossonere.