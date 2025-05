Juventus, allarme rosso calci piazzati: il dato è impressionante, di mezzo c'è Milik

sabattini

La Juventus continua a mostrare una sorprendente sterilità sui calci piazzati in questa stagione di Serie A. Insieme a Parma e Monza, il club bianconero è tra le sole tre squadre a non aver ancora trovato la via del gol su sviluppo di punizione, sia diretta che indiretta. Un dato che evidenzia un problema strutturale nelle soluzioni offensive da fermo, da sempre considerate un’arma importante in partite bloccate.L’ultimo gol su punizione della Juventus risale ormai a quasi un anno fa: il 20 maggio 2024, Arkadiusz Milik segnò una splendida punizione diretta al Dall’Ara contro il Bologna. Da allora, il digiuno è continuato nonostante la presenza in rosa di tiratori di qualità.

Il dato diventa ancora più significativo se si considera l’importanza delle situazioni da palla ferma nel calcio moderno, spesso decisive per sbloccare partite complesse. In vista della prossima stagione, migliorare l’efficacia su questi sviluppi sarà una priorità per lo staff tecnico, soprattutto se si vuole competere ai massimi livelli contro squadre sempre più organizzate in fase difensiva.