Juventus, è allarme rimonte: 23 punti persi da situazione di vantaggio, solo due squadre hanno fatto peggio in A

Contro la Lazio, laha visto ancora una volta sfumare una vittoria che sembrava ormai certa, con i bianconeri che hanno così dovuto fare i conti con il secondo pareggio consecutivo in campionato che complica, in attesa di conoscere l'esito di Atalanta-Roma, la corsa al quarto posto che mette in palio l'accesso alla Champions League.La sfida dell'Olimpico certifica un trend negativo che continua, pericolosamente, a ripetersi per quanto concerne la stagione corrente del club bianconero. Per l'ennesima volta, infatti, la formazione allenata da Igor Tudor si è vista rimontare da una situazione di vantaggio, vedendo così vanificare la possibilità di strappare il bottino pieno.

23 punti persi

11 vittorie sfumate

Juventus-Cagliari da 1-0 a 1-1

Inter-Juventus da 1-2 a 4-4

Lecce-Juventus da 0-1 a 1-1

Juventus-Venezia da 1-0 a 2-2

Juventus-Fiorentina da 2-1 a 2-2

Torino-Juventus da 0-1 a 1-1

Atalanta-Juventus da 0-1 a 1-1

Napoli-Juventus da 0-1 a 2-1

Roma-Juventus da 0-1 a 1-1

Bologna-Juventus da 0-1 a 1-1

Lazio-Juventus da 0-1 a 1-1

E' successo a Roma con la Lazio, era successo sei giorni prima a Bologna contro la squadra di Italiano, ma i pregressi sono numerosi e spaziano dalla fase iniziale di questa tribolatissima annata sportiva 2024/25. Numeri alla mano, quello delle rimonte è uno dei problemi ancora irrisolti in casa zebrata. Una pericolosa abitudine costata parecchi bocconi amari e soprattutto una quantità davvero importante di punti.Juventus in vantaggio e poi, puntualmente, rimontata. Un triste ritornello diventato pericoloso costante nell'arco di questi mesi. La Juventus, infatti, ha perso qualcosa come 23 punti partendo da situazioni in cui era riuscita a passare in vantaggio. Peggio dei bianconeri, in questo campionato di Serie A, hanno fatto solamente due squadre: il Como, che ne ha persi 24, e il Venezia che a causa delle rimonte subite ha smarrito qualcosa come 30 punti.La Juventus ha subito tantissime rimonte nel corso di questo campionato che, come detto, sono costate parecchi punti in classifica. Nello specifico, i bianconeri - a causa di questa tendenza negativa - hanno visto sfumare ben 11 potenziali vittorie.