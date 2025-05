Juventus, all'Allianz Stadium il J1897 Day con le Legends: il racconto della giornata

Getty Images

Che cos'è il J1897 Day

La giornata all'Allianz Stadium

Dal sito ufficiale della Juventus, il racconto di una bella iniziativa promossa ieri all'Allianz Stadium.Sabato 24 maggio, all'Allianz Stadium, è andato in scena il, l’evento esclusivo dedicato ai membri della, quest’anno ispirata alla leggendaria vittoria della Coppa Intercontinentale di Tokyo ’96. Un’occasione speciale per celebrare il legame tra lae i suoi tifosi più affezionati, che hanno vissuto un’intera giornata all’insegna della passione bianconera.

I 200 J1897 Member presenti sono stati accolti nel pomeriggio con un welcome coffee e un momento di benvenuto, prima di entrare nel cuore dell’evento con una serie di panel tematici ospitati in quattro spazi esclusivi dello stadio. Dalla match analysis al green management, dal mondo dell’intrattenimento per i fan ai contenuti digitali creati per la community juventina: ogni gruppo ha potuto scoprire aspetti inediti del mondo Juventus e vivere l’esperienza da una prospettiva diversa, più vicina e coinvolgente.Ma il momento più atteso è arrivato in serata, con il palco animato dalle Legends, tra cui, due protagonisti di quella storica notte giapponese del 1996, e con la partecipazione speciale di, Fan Ambassador bianconero. Tra racconti emozionanti, sorrisi e applausi, si è respirata tutta la magia della storia juventina. A seguire la cena a buffet ha lasciato spazio all’intrattenimento e all’interazione. Gli ospiti hanno potuto partecipare a sessioni fotografiche con la Coppa Intercontinentale, momenti Meet & Greet con le Legends, e varie attività che hanno reso l’esperienza ancora più indimenticabile. Il gran finale è stato un mix perfetto di gioco e passione: quiz sulle leggende bianconere, premiazione del miglior dress code a tema anni ’90 e saluti conclusivi, in un clima di condivisione che ha unito ancora di più la famiglia juventina.Il J1897 Day si è confermato un appuntamento unico, capace di trasformare la passione in esperienza concreta. Una giornata vissuta con il cuore, come solo i veri tifosi sanno fare.