Juventus alla fase ad eliminazione diretta della Champions: come è andata l'ultima volta

Juve alla fase a eliminazione diretta: come è andata l'ultima volta

Lascende in campo questa sera per affrontare ilnella gara d'andata dei playoff di. Si gioca alle ore 21.00, all'Allianz Stadium di Torino, mentre la gara di ritorno è in programma tra otto giorni (19 febbraio) ad Eindhoven.Il club bianconero torna a riassaporare il fascino delle notti da dentro-fuori in Champions League, contesto dal quale Madama mancava da ben tre anni, ovvero dalla stagione 2021/22, l'ultima con la Juve capace di superare la prima fase.L'ultima volta in cui la Juventus è approdata alla fase eliminazione diretta della Champions League era la stagione 2021/22. La squadra all'epoca dei fatti allenata da Massimiliano Allegri, si qualificò agli ottavi vincendo il suo girone davanti a Chelsea, Zenit e Malmo.

Agli ottavi i bianconeri pescarono il Villarreal e a passare il turno furono proprio gli spagnoli: dopo l'1-1 in Spagna - con Vlahovic in goal dopo 32 secondi al debutto in Champions - al ritorno la Juve naufragò davanti al proprio pubblico. Il Sottomoarino Giallo, infatti, si impose allo Stadium con un pesante 0-3 e si qualificò ai quarti.