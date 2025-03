Juventus, alla Continassa non si sogna in grande: 'Thiago Motta ripete una cosa'

Le sensazioni alla Continassa in vista di Juventus-Atalanta

. Sembra suonare così, come un ritornello già sentito più volte, la frase che si ripetonoe i giocatori dellain questi giorni alla Continassa, dove sta proseguendo la preparazione del big match di domenica contro l'Atalanta che, in caso di vittoria, farebbe volare i bianconeri al terzo posto della classifica, con vista diretta sui piani ancora più alti.Stando a La Gazzetta dello Sport, in sostanza, nessuno osa alzare troppo lo sguardo verso la vetta, per ora: l'obiettivo è quello di affrontare tutte le gare rimaste da qui alla fine della stagione con la massima determinazione, ma senza fare voli pindarici. Tra qualche giornata di campionato, poi, si potrà fare il punto, guardando dove sarà la Juventus e quale rendimento avranno mantenuto le rivali. Per il momento, però, il focus non può che essere solo sulla gara casalinga contro l'Atalanta.

Il calendario Scudetto