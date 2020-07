anche in cucina all'#AllianzStadium! Quando eccellenza incontra eccellenza...



Da oggi la ristorazione nello Juventus Premium club e nel Legends Club sarà curata dal gruppo #davittorioristorante, pluristellato Michelin!



Tre stelle in più all'Allianz Stadium. Come scrive la Juve sul suo sito ufficiale: ", per quanto riguarda sia il giorno partita sia gli eventi business.«Siamo orgogliosi di mettere a disposizione degli ospiti delle aree Hospitality dello stadio, grazie alla collaborazione con Da Vittorio, il meglio che ci possa essere in tema di ristorazione - sottolinea Alberto Pairetto, Head of Stadium Revenue - Lo Juventus Premium Club e il Club Legends nascono per offrire l'eccellenza assoluta e la famiglia Cerea da sempre persegue lo stesso obiettivo. La cura dei dettagli, l'attenzione riservata ai propri ospiti, la continua volontà di migliorarsi nonostante i successi ottenuti sono solo alcuni dei valori che accomunano Juventus e Da Vittorio. Ed è proprio grazie a questa condivisione di intenti che l'esperienza proposta all'Allianz Stadium, da oggi, sarà ancora più esclusiva e ambita»«Per Juventus come Da Vittorio, la vera forza sta da sempre nel gioco di squadra: un team di qualità, coeso, che condivide visioni, sta alla base del successo – dichiara la famiglia Cerea - I valori che animano la nostra Famiglia si rispecchiano perfettamente in quelli del Club più prestigioso del nostro Paese: entrambi cerchiamo di rappresentare e valorizzare al meglio l’eccellenza che l’Italia sa produrre. Siamo molto felici di aver avviato questa collaborazione e con la nostra offerta gastronomica vogliamo aggiungere ancora più gusto alle emozioni che vivono gli ospiti dell’Allianz Stadium».