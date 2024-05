Alex Sandro raggiungerà Nedved come numero di presenze alla Juve?

. Il brasiliano lascia i bianconeri dopo nove stagioni, cinque scudetti, cinque Coppe Italia, due Supercoppe e una finale di Champions persa. Lo fa con la possibilità di diventare anche lo straniero con più presenze nella storia della Juve nel caso in cui Paolo Montero oggi dovesse concedergli la passerella anche in campo e non soltanto al termine della partita con il Monza.Ad Alex Sandro infatti basta un secondo per raggiungere Pavel Nedved a quota 327 presenze. Ma quale sarà la scelta di Montero? Secondo la Gazzetta dello Sportcon Bremer e Gatti in panchina quindi. Oggi per lui la Juve, scrive La Stampa, ha pensato a un momento speciale per salutarlo, in occasione anche della presentazione all’Allianz Stadium della Coppa Italia vinta la scorsa settimana contro l’Atalanta, a conferma se mai ce ne fosse bisogno che le strade tra Alex Sandro e la Juventus stanno per separarsi definitivamente.