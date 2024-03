La Juventus ha ripreso ad allenarsi nella giornata di oggi. Una seduta mattutina che i bianconeri hanno condotto in due gruppi divisi: da una parte chi ha giocato ieri contro la Lazio ha fatto scarico, palestra e piscina, dall'altra chi non è entrato in campo e si è allenato in vista del prossimo impegno. A metà settimana, infatti, ci sarà la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio. Per l'occasione tra i convocati potrebbe tornare Alex Sandro, dopo l'infortunio. Il brasiliano si è allenato parzialmente in gruppo e può tornare presto a disposizione.