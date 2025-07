Alex Sandro a Rugani: "Tu non muori mai" e i retroscena dal Mondiale per Club

Getty Images

La Juventus ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video in cui racconta il Mondiale per Club vissuto dietro le quinte da tutti i suoi protagonisti. Dai giocatori bianconeri all'allenatore Igor Tudor, passando per gli ex giocatori comeNel video c'è spazio per tanti retroscena anche fuori dal campo, come il siparietto proprio tra Alex Sandro e Daniele, tornato alla Juventus dopo il prestito all'Ajax. Il terzino brasiliano ha abbracciato l'ex compagno e scherzando gli ha detto: "Tu non muori mai!". I due, infatti, hanno condivisocon la maglia bianconera.

Tutti i retroscena della Juventus al Mondiale per Club

Nel video pubblicato dalla Juve su YouTube si vede anchegiocare a golf e scherzare con Teun, in uno dei momenti di pausa dalla competizione statunitense, che ha visto viaggiare la squadra in diverse città.Spazio anche per dei momenti di svago di gruppo, conche giocano alla PlayStation in hotel, ma non solo. Il momento dei saluti con Danilo e Alex Sandro è stato molto apprezzato da tutti i giocatori, che hanno riabbracciato due ex compagni che sono stati molto importanti negli ultimi anni con la Juventus.





