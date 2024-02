La distrazione su Lautaro, che ha portato il difensore a segnare grazie a un rinvio impreciso, ha infine causato la sconfitta dellacontro l'Udinese. Il principale protagonista di questo episodio è stato, il quale dopo il fischio finale è stato oggetto di una dura campagna di critiche sui social media. La tifoseria bianconera ha identificato il difensore brasiliano come il principale responsabile del terzo risultato negativo consecutivo, esprimendosi attraverso meme, post ironici e persino insulti difficili da sopportare.Tuttavia, l'ex giocatore del Porto, secondo straniero con più presenze nella storia della Juventus, ha risposto attraverso i suoi profili social, condividendo una foto della partita contro l'Udinese accompagnata da un messaggio in portoghese: "Crescere, camminare, andare avanti". Ha sottolineato che il lavoro è fondamentale per superare ogni difficoltà.