sta per scrivere una nuova pagina nella storia della Juventus. Il calciatore brasiliano è vicino a raggiungere e superare un record che è stato detenuto per molti anni da un'icona bianconera come Pavel: il record di presenze di un giocatore straniero con la maglia della Juventus. Grazie alla sua apparizione contro il Torino nel derby, anche se è stato in campo solo per 12 minuti, Alex Sandro ha compiuto un ulteriore passo verso questo primato. Ora, cercherà di raggiungere e superare questo traguardo nell'ultimo tratto di campionato.