Alex Sandro verso il recupero: le ultime notizie dall'allenamento

Alex Sandro sta tornando. Il terzino brasiliano si era fermato nell'allenamento di due giorni fa, allontanandosi dalla seduta per un lavoro di scarico, e nella giornata di ieri ha lavorato a parte. Il recupero, però, procede senza intoppi e nonostante resti il dubbio per la prossima partita di campionato, che la Juve disputerà all'Allianz Stadium contro il Frosinone, un suo ritorno appare ora più probabile.Oggi ha lavorato parzialmente con i compagni, ma domani - alla vigilia della sfida - dovrebbe rientrare pienamente in gruppo. Senza di lui, la Juventus potrebbe optare per la soluzione Daniele Rugani, provato al fianco di Bremer nel 4-3-3, o dare spazio a un Tiago Djalò che sta recuperando, ma apparso in buona forma. Sempre viva, poi, l'idea della difesa a 4.