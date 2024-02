Alex Sandro - che ieri sera ha sbagliato l'intervento sul gol di Giannetti che è valso la vittoria dell'Udinese in casa della Juve - è diventato ieri sera il secondo straniero per presenze nella storia del club bianconero. Sceso in campo con la maglia della Juventus per 320, le stesse di David Trezeguet: entrambi sono secondi solo a Pavel Nedved (fermo a quota 327). Arrivato in Italia nell'estate del 2015 dal Porto, ha fatto il suo esordio il 12 settembre nel match casalingo contro il Chievo Verona, da lì 9 stagioni con la Juve.