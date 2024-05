Il contratto che legae la Juventus è in scadenza al termine della stagione attuale. Nessuna prova di rinnovo ed una separazione che al momento sembra essere inevitabile. Stando a quanto riferisce Goal oggi il difensore avrebbe ricevuto qualche offerta da parte di alcuni club in Arabia Saudita ma al momento in pole position sembrerebbe esserci il San Paolo, qualora Alex Sandro decidesse di fare ritorno in patria. Il suo percorso alla Juventus dopo nove anni sembra ora destinato alla conclusione.