Juventus, chi può recuperare per la partita con la Lazio?



Milik non ci sarà



Ritiro al JHotel

La ha concluso l'allenamento poco fa, in vista della prossima partita. Le novità emerse dall'allenamento riguardano principalmente due giocatori: Entrambi si sono uniti al gruppo durante la sessione di allenamento odierna, suscitando speranze riguardo alla loro disponibilità per la prossima partita. Sarà il mister Allegri a decidere domani se potranno far parte della formazione in campo, o se saranno a disposizione per la panchina. La presenza di giocatori chiave come potrebbe rappresentare valore per la Juventus, offrendo maggiori opzioni tattiche e una profondità di rosa importante, specialmente in un periodo in cui la squadra è impegnata su più fronti. Tuttavia, non tutte le notizie sono positive per la Vecchia Signora., ad esempio, rimane ancora alle prese con un infortunio che lo tiene lontano dal terreno di gioco. La sua assenza è confermata per la prossima partita di Coppa Italia, mancando così all'appello nella lista dei convocati. Nonostante gli alti e bassi in termini di risultati, la Juventus mantiene la sua routine pre-partita. Come di consueto, la squadra si ritroverà stasera per una cena di squadra presso il JHotel, seguita dal tradizionale ritiro.