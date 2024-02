che lo ha impiegato praticamente sempre negli ultimi anni e anche nella sua prima avventura bianconera, quando il brasiliano era un insostituibile. Ecco, lui alla prossima presenza, magari proprio domenica sera contro il Napoli, può diventare in assoluto quello con più partite disputate nella storia dell’allenatore bianconero. Il più “fedelissimo” di tutti, lui che mira anche a diventare il calciatore straniero con più presenze nella storia della Juve (il primatista Pavel Nedved è a quota 327, lui è a 321), alla prossima apparizione in campo Alex Sandro diventerà il calciatore più utilizzato da Allegri in tutta la sua carriera.Come sottolinea La Stampa, la stima di Allegri nei confronti di Alex Sandro è stata sempre ribadita a più ripresa - "È alla Juve da otto stagioni, ha giocato finali di Champions e vinto scudetti. Può ancora dare tanto al calcio, non è semplice da trovare uno come lui", ha detto di recente - e Max non ci rinuncerà proprio ora.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.