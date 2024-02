Nell'allenamento di ieri a porte aperte non era presente Alex Sandro. Il difensore brasiliano si è fermato per un piccolo fastidio che, nella serata di ieri, dava ancora qualche noia. In dubbio quindi la sua presenza per il match contro il Frosinone in programma domenica alle 12:30. Allegri ne sarà qualcosa di più oggi, quando il giocatore svolgerà gli esami strumentali. In difesa, la Juve avrà sicuramente out Danilo oltre a De Sciglio, anche se potrà contare sul ritorno di Bremer dopo la squalifica che lo aveva costretto a saltare la partita contro il Verona.