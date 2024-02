Alex Sandro continua a lavorare a parte. Il terzino brasiliano si era fermato nell'allenamento di ieri, allontanandosi dalla fase calda della seduta per un lavoro di scarico.



Anche oggi, però, Alex ha lavorato a parte e ora è in dubbio per la prossima partita di campionato, che la Juve disputerà all'Allianz Stadium contro il Frosinone.



Alex Sandro si ferma: le ultime notizie dall'allenamento



Senza il brasiliano, la Juventus potrebbe optare per la soluzione Daniele Rugani. Proprio nell'allenamento di ieri, Rugani era stato provato al fianco di Bremer nel 4-3-3 visto in partitella. Potrebbe inoltre esserci maggiore spazio per Tiago Djalò, apparso in buona forma.



Una notizie che potrebbe agevolare la scelta di Allegri di rivalutare la difesa a 4, provando dunque a cambiare modulo per la prossima partita.