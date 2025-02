Il padre di Pietrelli al BN: ‘Ha scelto la Juventus per la prospettiva Prima squadra. La vive con naturalezza’

Redazione Calciomercato

Alessandro Pietrelli rappresenta la grande novità nella lista dei convocati della Juventus per il match di Coppa Italia contro l'Empoli. Il giovane centrocampista, attualmente in forza alla, ha ricevuto la sua prima chiamata in, un momento speciale che segna un importante traguardo nella sua carriera.Per comprendere meglio le emozioni e le aspettative legate a questa convocazione, abbiamo intervistato suo padre, Roberto Pietrelli, che ci ha raccontato cosa significa per la famiglia questo riconoscimento.L’entusiasmo e l’orgoglio sono palpabili: Alessandro ha lavorato duramente per arrivare a questo punto e la chiamata di Thiago Motta è la conferma del suo impegno e della sua crescita. La famiglia lo ha sempre supportato nel suo percorso, dagli inizi nelle giovanili fino all’approdo alla Juventus. Ora, questa opportunità rappresenta un ulteriore passo avanti e apre nuove prospettive per il suo futuro nel calcio professionistico.

Alessandro Pietrelli, l’intervista al padre

Come l’avete presa? Quando l’avete scoperto?

C’era già stato un feedback dalla prima squadra?

Com’è stato l’impatto con la Juve?

“Ieri mattina Ale è andato ad allenarsi con la Prima squadra e quindi penso che già ci fosse l’idea e l’abbiamo scoperto lì. Come l’abbiamo presa? Siamo contenti ma molto tranquilli. È più la gente intorno a dare risalto, noi siamo molto tranquilli e Alessandro per primo. Vive la cosa con molta naturalezza”.“Alessandro ha scelto la Juventus, poteva andare in squadre importanti in B e anche in Serie A, perché la Juve ha manifestato grande interesse nei suoi confronti e sicuramente anche in questa prospettiva della Prima squadra. Oltre a questo, siamo tutti juventini. Si è fatta questa scelta perché si era percepita la stima. Speriamo che questo sia l’inizio”.“Per uno juventino… il miglior club d’Italia, è tutto al top, al massimo. Impatto di grande… è tanta roba! Soprattutto il mondo della prima squadra e ci sono grandi stimoli”.