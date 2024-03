Juventus, Carlos Alcaraz torna ad allenarsi

il ko contro la Lazio del nuovo allenatore Igor Tudor, ex bianconero. Lo fa ripartendo da un allenamento diviso in due: palestra, piscina e scarico per chi ha giocato ieri, mentre chi non ha preso parte ai 90 minuti di Roma ha portato avanti un normale allenamento, svolto insieme a parte della Next Gen. Alcuni rientri da segnalare riguardo ai bianconeri: torna, out contro la Lazio, ma guarito e di nuovo a disposizione, che ha svolto l'intera seduta con i compagni.Buone notizie anche per quanto riguarda Carlos: l'argentino infatti ha svolto parte dell'allenamento con la squadra, e per lui si apre la possibilità di tornare finalmente tra i convocati. Dopo l'infortunio muscolare Charly potrebbe farti essere a disposizione per la gara di Coppa Italia, la semifinale di andata da giocare ancora contro la Lazio. Medesima situazione per, anche lui può tornare tra i convocati tra pochi giorni.Le loro condizioni restano comunque da monitorare nei prossimi allenamenti. Qualcosa in più si saprà sicuramente nella giornata di domani, quando la Juventus tornerà ad allenarsi alla mattina. Una Pasqua e una Pasquetta diversa per Allegri e i suoi giocatori, in piena crisi di risultati e alla ricerca di un modo per uscire da un momento che in questa stagione non è mai stato così complesso.