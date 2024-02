Juventus-Frosinone: chi vedremo in campo?

Stare zitti e lavorare. Anche con uno sguardo fugace, veloce, comunque senza concentrazione particolare, il primo impatto dell'allenamento dellaè stato proprio questo: poca voglia di schiamazzi, solo intensità ed esercizi da completare.E' un momento un po' così. E dai momenti un po' così bisogna ripartire,Un passettino alla volta, proprio come dice l'allenatore. Certo, qualcosa di diverso è stato fatto. Anzi: è stato provato, staremo a vedere se poi sarà messo in pratica. Con il Frosinone, però,Non solo nel modulo, come raccontato. Ma anche e soprattutto negli uomini.Nel video qui in basso, tra le altre cose, raccontiamo la crescita die lo spunto su. La Juve potrebbe trovare forza proprio dall'ultimo mercato. Un mese dopo la fine dei giochi, sono finalmente pronti?