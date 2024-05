Massimiliano Allegri parlerà oggi in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Salernitana e darà maggiori indicazioni sulla formazione che scenderà in campo. Sono probabili però alcuni cambiamenti anche in vista della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta (in programma mercoledì). Ad esempio, può restare in panchina Adrien Rabiot a centrocampo. Al suo posto, riferisce il Corriere dello Sport, Charly Alcaraz è favorito per giocare rispetto a Fabio Miretti. Allegri potrebbe far riposare anche Filip Kostic. Sicuro di un posto invece sembra Manuel Locatelli visto che sarà squalificato in Coppa Italia.