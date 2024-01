Alcaraz alla Juventus: dove giocherà



Quante partite farà Alcaraz alla Juventus?

Partiamo da qui:sarà un giocatore per il presente, e non solo per il futuro. Anzi: se c'è qualcosa in dubbio, per l'argentino, è proprio il domani. Una cifra vicina ai 50 milioni per il riscatto , in un momento di generale difficoltà finanziaria, è quanto di più lontano possibile dalle strategie tanto decantate. Eppure...Alcaraz è un giocatore estremamente duttile. Sul suo personale tabellino ci sono diverse posizioni utili:Alla, salvo scossoni, sarà però la mezzala di qualità che manca. L'uomo in grado di garantire gol e giocate, l'anello di congiunzione tra mediana e attacco. Quello che teoricamente dovrebbe fare, si spera con maggiore continuità.Dunque, cosa aspettarsi? E quante partite potrà realmente fare Carlos Allegri è noto per la gestione più tranquilla dei giovani , per un inserimento certamente graduale. E allora staremo a vedere come e quanto riuscirà a inserirsi "Charly".Di sicuro, un giocatore con le caratteristiche dell'argentino, in rosa, proprio non ce l'ha. Simile ae un po', ma con la pulizia tecnica del primo e la garra del secondo. Sarà utile. Soprattutto a gara in corso.