Da uomo in più dal mercato di gennaio ai dubbi forti sul riscatto. Carlos Alcaraz non ha reso quanto sperato, tra il poco spazio e l'infortunio, e la Juventus ora ragiona. Contro il Cagliari il centrocampista argentino è stato rilanciato dall'inizio da Massimiliano Allegri, ma non ha convinto. E la Gazzetta dello Sport spiega che l'ex Southampton - mai entrato davvero in partita e uscito infortunato dalla gara per la gomitata di Mina - sta faticando a trovare posizione e tempi di gioco, dimostrando poco del talento a disposizione.