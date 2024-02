Edoardo Burgos, giornalista di As, ai microfoni di TvPaly ha parlato di Carlos Alcaraz e in particolare di come è stato accolto nei primi giorni alla Juventus: "Il Southampton era aperto alla cessione a gennaio, ma voleva 30 milioni subito. La possibilità del prestito con diritto di riscatto c’è anche margine per rimodulare il riscatto. Giocatore felicissimo, ha già fatto amicizia con Vlahovic e i brasiliani. Allegri lo stima tantissimo". Intanto, il giocatore argentino si prepara per giocare la sua prima partita all'Allianz Stadium davanti ai nuovi tifosi.