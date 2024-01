E'il colpo di mercato dellain questo rush finale della campagna trasferimenti invernale della stagione 2023-24., con cui è sotto contratto fino a giugno 2028, con la formula del prestito con diritto di riscatto (senza obbligo) per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Alcaraz, nato a La Plata il 30 novembre del 2002, è cresciuto nel, club con il quale ha giocato 83 partite (con 12 gol) in prima squadra fra il 2020 e il 2022, prima di trasferirsi al Southampton, club con il quale ha collezionato 47 presenze e 8 reti.(compresi gi oriundi) che hanno giocato con la maglia della, che mettono gli argentini in prima posizione fra le nazionalità straniere che hanno militato nella Juve, precedendo i brasiliani (37) e i francesi (28)., e vedremo nei prossimi mesi se saprà meritarsi la conferma anche per la prossima stagione, per iniziare a scalare posizioni nella classifica delle presenze dei giocatori argentini con la Juventus.