. A piccole dosi, “il calcio fatto con i se e con i ma” non solo è un serbatoio inesauribile di provocazioni, ma può risultare anche un punto di vista particolare sulla realtà. Un osservatorio della realtà.E per quanto straniante, può tornare addirittura utile. Un Lautaro centrocampista, ad esempio, mi farebbe pensare anche a De Paul, probabilmente. Un giocatore che alla Juve piaceva tanto in passato e per il quale Allegri avrebbe venduto i suoi cavalli.Bastava andare a Udine in trasferta per sperimentare tutta la pericolosità di questa mezzala argentina, micidiale negli intercetti e nelle ripartenze, esatto col pallone tra i piedi e pieno di garra.