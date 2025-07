Cosa manca per la cessione di Alberto Costa allo Sporting Lisbona

Getty Images

Affare tra 15 e 18 milioni: mancano solo i dettagli

Laè vicina a definire la cessione di Alberto Costa alloIl terzino portoghese, arrivato lo scorso gennaio dal, è sempre più vicino a salutare Torino per tornare in patria. La trattativa tra i due club è in fase avanzata, condi euro da colmare per arrivare all’intesa definitiva.Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, le parti stanno lavorando per chiudere l’accordo su una base compresa tra 15 e 18 milioni di euro. L’operazione è stata impostata in modo rapido, con lo Sporting Lisbona deciso a portare il giovane laterale portoghese a vestire la maglia biancoverde. Manca poco alla fumata bianca, che potrebbe arrivare già entro la settimana.

Il percorso alla Juventus: luci e ombre

Perché la Juventus vende Alberto Costa

Arrivato alla Juventus per 14 milioni di euro più un 5% sulla futura rivendita, Costa ha trovato uno spazio limitato nella rosa di Igor Tudor. In totale, ha collezionato 14 presenze, comprese quelle al Mondiale per Club, per un totale di 668 minuti con 3 assist all’attivo. Numeri non sufficienti a garantirgli un posto fisso, ma abbastanza per attrarre nuovamente l’interesse dello Sporting, già interessato a gennaio.La cessione di Alberto Costa rappresenta una scelta strategica per la Juventus: da un lato, consente al club di realizzare una plusvalenza, dall’altro libera spazio in rosa per nuovi innesti. Inoltre, permetterà al giovane calciatore di svilupparsi in un contesto più adatto alle sue caratteristiche. La Juventus, intanto, potrà reinvestire il ricavato per rinforzare altri reparti, secondo la lista stilata dal nuovo direttore generale Comolli.Il futuro di Alberto Costa sembra ormai segnato: il ritorno in Portogallo è dietro l’angolo. Un’operazione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte, con la Juventus pronta a incassare e lo Sporting a guadagnare un talento in rampa di lancio.