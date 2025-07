Juventus, e se parte Alberto Costa? I nomi sul taccuino di Comolli

AFP via Getty Images

Come vi abbiamo raccontato tra ieri sera e questa mattina, sono ore di riflessione in casaanche per quanto riguarda il futuro di Alberto Costa , per il quale si è registrata la mossa a sorpresa dellocon un'offerta da circa 20 milioni di euro, da prendere quantomeno in considerazione in quanto consentirebbe di mettere a segno una piccola plusvalenza. L'esterno portoghese classe 2003, che comunque avrà modo di dire la sua sul possibile affare, potrebbe lasciare i bianconeri ad appena sei mesi dal suo arrivo, proprio adesso che stava iniziando a mettersi in mostra e a guadagnare la fiducia di Igor Tudor.

I possibili sostituti di Alberto Costa

Si attendono dunque sviluppi, mentre alla Continassa si valutano con attenzione pro e contro di un'eventuale cessione , in una fase di mercato che si sta scaldando sempre di più. Con la consapevolezza che, qualora arrivasse il via libera all'addio, il club dovrebbe attivarsi quanto prima anche per cercare un sostituto, quantomeno per colmare il "buco" in rosa. Quali potrebbero essere, allora, gli obiettivi della Juventus?Innanzitutto si parla con sempre maggiore insistenza della pista, già cercato dai bianconeri nei mesi scorsi e disposto a salutare la Fiorentina (che comunque chiede per lui 30 milioni di euro) per vivere una nuova esperienza a Torino, come il suo ex compagno di squadra Nico Gonzalez che però… sembra a sua volta in partenza . In alternativa, da tenere d'occhio i nomi di, spagnolo classe 2001 del Girona (dove lo scorso anno ha giocato in prestito Arthur), e di, uruguaiano classe 1998 del Palmeiras: quest'ultimo, che costa circa 15 milioni, è però un mancino, pertanto costringerebbe Tudor a spostare a destra Andrea Cambiaso, il quale a questo punto rimane sostanzialmente l'unica certezza sulle fasce, considerando anche l'imminente addio di Timothy Weah. Stesso discorso tattico che vale perdella Lazio, segnalato da settimane come un altro possibile obiettivo della Juventus, al di là della situazione di Alberto Costa che non era prevista fino a poche ore fa.Tutte opzioni, queste, già al vaglio di Damien Comolli e colleghi, che in questo momento hanno diversi nodi da sciogliere sul mercato, sia in uscita che in entrata. Le prossime ore saranno davvero decisive per risolvere almeno le questioni più urgenti, dalle quali ne dipendono poi anche altre rimaste in stand by.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui