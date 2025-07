Romano - Il Porto vuole Alberto Costa, offerto Joao Mario alla Juventus più soldi

L'offerta del Porto alla Juventus: scambio Alberto Costa-Joao Mario più soldi



La trattativa con lo Sporting Lisbona

Si accende il mercato attorno adarrivato a Torino solo pochi mesi fa ma già pronto a salutare laper tornare in Portogallo. Lì d'altronde è dove è nato e cresciuto calcisticamente e dove ha logicamente anche più estimatori. Oltre allo Sporting Lisbona, che da tempo ha aperto la trattativa con il club bianconero per il giocatore,Alberto Costa è quindi conteso da due delle squadre più importanti del Portogallo.Prima lo Sporting e poi il Porto, questo l'ordine cronologico con cui hanno bussato alla porta di Damien Comolli per l'ex Vitoria Guimaraes, la cui esperienza in Italia quindi sembra essere già ai titoli di coda. La novità però riguarda appuntoIl Porto, come riportato da Fabrizio Romano,Stesso ruolo di Alberto Costa ma tre anni più grande (è un classe 2000), cresciuto nel Porto con cui vanta quasi 200 presenze. Questa l'offerta arrivata alla Juventus. Resta ovviamente da capire come reagirà la Juventus aprirà a questo tipo di proposta ed eventualmente che tipo di contro offerta potrebbe presentare al Porto.A Torino hanno già messo in conto di cedere Alberto Costa perché nonostante l'ottimo finale di campionato e soprattutto le prestazioni positive al Mondiale per Club, il giocatore rientra nella lista dei sacrificabili in caso di offerta adeguata. Da settiman. La trattativa comunque andrà avanti ed occhio anche ai discorsi per Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting in cima alla lista della Juventus. Sporting che però dovrà fare i conti ora con un ostacolo in più, il Porto.