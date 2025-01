Alberto Costa alla Juventus: la formula del trasferimento

Lavicina a chiudere l'acquisto diIl club bianconero presenterà un'offerta ufficiale per ottenere il via libera dal club portoghese. Ecco i dettagli dell'operazione, la formula del trasferimento e le cifre.La Juventus è pronta ad investire per Alberto Costa: l'operazione infatti è in prestito con obbligo di riscatto. Il terzino può arrivare quindi a titolo definitivo a Torino, per una somma superiore ai 10 milioni di euro.