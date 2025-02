La crescita in allenamento e le parole di Thiago: Alberto Costa vuole il debutto

Quando può esordire Alberto Costa?

L'ambizione e la voglia di confermarsi. Questi devono essere i veri e propri mantra per tutta la Juventus, che è tornata a vincere e ora non può più lasciarsi andare. E questo può, anzi, deve valere per ognuno dei suoi giocatori. Anche e soprattutto, tra i più esperti e i nuovi. Proprio tra i nuovi c'è un giocatore in particolare, che vuole scendere in campo con la sua nuova maglia per la prima volta, crescere e migliorare partita dopo partita:Arrivato per primo, Alberto Costacon la Juventus. Non possiamo dire con certezza quando vedremo il difensore portoghese in campo, ma non è tutto qui, anzi,. C'è la voglia di confrontarsi con un ambiente completamente nuovo, l'ambizione di crescere e mettersi in mostra, e soprattutto la fame di uno dei giocatori più giovani dell'intera rosa.

Alberto Costa è tutto questo, e forse qualcosa di più. Nell'allenamento di oggi ha brillato con due reti , mettendosi decisamente in luce, ed è passato tutt'altro che inosservato: a fine seduta Thiago Motta si è avvicinato per parlargli, in vista delle prossime sfide fondamentali per il futuro, della Juve e dello stesso difensore., e il segnale è ormai chiaro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui