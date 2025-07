Juventus-Alberto Costa, addio vicino: le cifre dell'operazione con lo Sporting Lisbona

Getty Images

Alberto Costa allo Sporting: le cifre dell'operazione

Sei mesi, da gennaio a luglio, questa potrebbe essere la durata dell'avventura di Alberto Costa alla Juventus. Il terzino portoghese, arrivato nel mercato invernale dalera stato un acquisto a sorpresa di Cristiano Giuntoli, inaspettato. Il suo capitolo in Italia potrebbe essere già finito e in particolare Alberto Costa sembra destinato a tornare in Portogallo, allo Sporting Lisbona.Lo Sporting già a gennaio voleva il giocatore mapiù una percentuale di futura rivendita del 5%. Adesso lo Sporting è tornato alla carica per Alberto Costa e con qualche mese di ritardo, il terzino è vicino a vestire la maglia di uno dei club più importanti del suo paese.

La trattativa tra i due club va avanti spedita e le parti si avvicinano all'intesa economica., attorno a queste cifre, come racconta Matteo Moretto su YouTube, si dovrebbe chiudere l'operazione.colmabile quindi con i prossimi dialoghi tra Juve e Sporting.La Juventus ha bisogno di fare cassa e ci sta provando con diversi giocatori; questo il motivo che spinge il club bianconero a cedere Alberto Costa solo sei mesi dopo il suo arrivo. In questo periodo,