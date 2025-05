Juventus al Mondiale per Club con Tudor: dallo 'sfogo' al passo indietro, cosa è successo

2025 Getty Images

Tudor al Mondiale per Club con la Juve: la ricostruzione

Nel giro di poche ore, c'è stata una doppia smentita in casa Juventus; la prima, , quando il tecnico nel post partita di Venezia-Juve, ha detto chiaramente che non si aspetterà il Mondiale per capire quale sarà il suo futuro. E poi, questa mattina, la smentita diSi è generata così tanta confusione in queste ore. Ma cosa è successo davvero?

Le parole di Tudor hanno fatto molto rumore perché in contraddizione con quelle pronunciate da Giuntoli fin da quando è arrivato il croato. "Posso dire che si saprà molto presto, un po' di pazienza e si decide, prima del Mondiale. Prima che uno va là, se uno va là e non ha futuro non è giusto".. Il mondo Juventus è andato quindi a dormire felice per il traguardo raggiunto ma con l'incertezza legata a cosa sarebbe successa e chi avrebbe allenato la squadra al Mondiale.Questa mattina invece sono arrivate le dichiarazioni dell'agente di Tudor , che ha riportato tutto nei ranghi e di fatto cancellato ciò che il tecnico aveva detto poche ore prima. "Dopo le interviste a caldo poi lui e Cristiano si sono parlati eTutto rientrato quindi. Ma perché c'è stato il passo indietro da parte dell'allenatore?Difficile ritenere che il pensiero di Tudor possa essere cambiato nel giro di una notte. Anche perché quello del tecnico non è sembrato un vero sfogo di chi non riesce più a trattenere certe cose ma una riflessione legittima, fatta in maniera tranquilla, lucida. La realtà però è che, come sempre detto da parte della società. In più, Tudor, con la qualificazione in Champions, ha allungato il proprio contratto fino a giugno 2026.Ecco perché è stato necessario che ci fosse un passo indietro da parte del suo entourage.Un modo forse per posticipare la questione e nascondere la polvere sotto il tappeto ma che al momento indirizza la strada. A prescindere dal pensiero di Tudor, che ha chiaramente espresso nella serata di ieri.