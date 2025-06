Juventus al lavoro sotto gli occhi della dirigenza: il report dell'allenamento

Getty Images

La Juventus si è allenata alla Continassa verso il Mondiale per Club. Nella giornata di oggi sono rientrati diversi giocatori dalle rispettive nazionali, dunque Tudor ha avuto a disposizione un gruppo più ampio per lavorare. I bianconeri si sono allenati sotto gli occhi della dirigenza, che insieme all'ad di Exor John Elkann era presente alla Continassa proprio prima della partenza della squadra per gli USA.Di seguito, da Juventus.com, il report dell'allenamento odierno.I giocatori si sono divisi in due gruppi: uno si è dedicato al lavoro sulla forza in palestra, l'altro, in campo si e’ concentrato sul possesso palla, per concludere con una serie di partitelle.L’allenamento di domani sarà nuovamente al pomeriggio.