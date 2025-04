Juventus al lavoro, il report della mattinata. Venerdì allenamento aperto

Getty Images

Su cosa ha lavorato oggi la Juventus

Laè tornata al lavoro questa mattina in vista della trasferta di Parma del giorno di Pasquetta, un'altra partita importante per la corsa alla prossima Champions League dopo la vittoria casalinga di sabato scorso contro il Lecce. Il match allo stadio Tardini sarà valido per la 33^ giornata di Serie A e avrà un peso non da poco anche per i padroni di casa, a caccia di punti per la salvezza (ad oggi la loro classifica recita 16° posto, a +4 sul Venezia che sarebbe la prima retrocessa)."Venendo al programma odierno, la squadra ha svolto una sessione di lavoro dedicata alla forza in palestra prima di concentrarsi sulla tattica in campo", si legge nel consueto report pubblicato sul sito ufficiale del club. Per domani l'appuntamento al JTC è nuovamente fissato al mattino. Stesso discorso, poi, per venerdì 18 aprile: la Juventus inizierà ad allenarsi alle 11.30 e lo farà davanti a, invitati a unaprima della trasferta di lunedì.

Gli indisponibili

Da valutare, a questo proposito, le condizioni degli infortunati . Igor Tudor rischia di dover fare i conti con l'indisponibilità di ben dieci giocatori, considerando anche i lungodegenti: quest'oggi si è fermato, a causa di una botta alla coscia, mentre non si è allenato Renato Veiga, alle prese con l'influenza. Ancora a parte Teun Koopmeiners, Weston McKennie, Samuel Mbangula e Mattia Perin, che dovranno essere valutati giorno dopo giorno per capire come procederà il recupero dai rispettivi infortuni.