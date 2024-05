Dal sito ufficiale della Juventus.Laè tornata ad allenarsi oggi – giovedì 23 maggio 2024 – al Training Center, dopo il pareggio di lunedì sera per 3-3, in rimonta, sul campo del Bologna. All’orizzonte, per i bianconeri, c’è l’ultimo impegno ufficiale di questa stagione: il match dell’Allianz Stadium contro ilAppuntamento, dunque, fissato per sabato 25 maggio alle ore 18.00, per chiudere questa annata nella nostra casa. Venendo all’allenamento odierno, guidato da Paolo, la squadra dopo un’iniziale fase di riscaldamento si è concentrata su diverse esercitazioni di possesso palla, prima di chiudere la sessione con una partitella. Domani, giorno di vigilia della gara, il gruppo si ritroverà al pomeriggio alla Continassa.